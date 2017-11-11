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11 Kasım 2017 Cumartesi
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    • Kardeşini kurşun yağmuruna tuttu

    Bolu Ovadüzü Köyü’nde otomobili ile seyir halinde olan İsmail Özer, ağabeyi Celal Özer tarafından kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybetti.

    11 Kasım 2017 Cumartesi 15:11
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    Kardeşini kurşun yağmuruna tuttu

    Haber: Semih BAYKAL
    Olay, saat 15.30 sıralarında ilimiz Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre otomobiliyle Ovadüzü Caddesi’nde şehir merkezine giden 3 çocuk babası 55 yaşındaki İsmail Özer’i, ağabeyi olan 62 yaşındaki Celal Özer başka bir araç ile takip etti. Kendisinin ağabeyi tarafından takip edildiğini fark eden İsmail Özer, yol vermek için aracını kenara çektiği esnada, ağabey Celal Özer yanında bulunan silahı çıkararak kardeşin 3 el ateş etti. Kurşunlardan birisi İsmail Özer’in karnına isabet ederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle boş bir tarlaya girdi.

    HERKES TRAFİK KAZASI SANDI

    Mahalle sakinleri olayı trafik kazası zannederek polis ve 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında Özer’in silah ile vurulduğunu tespit etti. İki kardeşin dün gece saatlerinde tartışları ve uzun süredir de birbirleri ile görüşmedikleri öğrenildi.

    OĞLU FENALAŞTI

    Babasının amcası tarafından vurulduğunu öğrenen Yasin Özer, olay yerine geldiğinde gözyaşlarına boğuldu. Babasının cansız bedenini gören Özer, dakikalarca gözyaşı döktü.

    KATİL ZANLISI AĞABEY YAKALANDI

    Kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Celal Özer’i yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra Celal Özer kardeşini vurduğu tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ovadüzü, Köyü’nde, Otomobili, Seyir

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