Kardeşini öldüren katil Bolu’da yakalandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kardeşi tarafından vurulan Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, cinayet zanlısı kardeşi Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi’nde meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre, merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralanan Uygar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Abdulvahit Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BOLU POLİSİNDEN KAÇAMADI

Cinayet zanlısı M.Z.U.’nun 34 KV 6235 plakalı otomobille TEM otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi. Bolu sınırlarına girdiği belirlenen araç İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından TEM otoyolu Yukarısoku mevkiinde yapılan takip sonucunda yakalandı. Araçta bulunan cinayet zanlısı M.Z.U ile birlikte şahsın kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Sakarya’ya götürüldü.

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şehirden kaçmak üzereyken yakalanan şüphelinin cinayeti neden işlediğine dair henüz bir bilgi öğrenilemedi.