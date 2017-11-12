Haber: Semih BAYKAL

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Caddesi’nde meydana geldi. Kavgalı olduğu ve otomobili ile seyir halinde olan kardeşi İsmail Ö.’yü, başka bir araçtan takip eden Celal Ö. önünü kesti. Celal Ö., kardeşi İsmail Ö.’ye aracından 3 el ateş etti. Karın bölgesinden vurulan İsmail Ö., direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkıp yolun kenarındaki tarlaya girdi. Kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Celal Ö., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Katil zanlısı ağabey Celal Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adliyeye sevk edildi