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Kardeşinin cesedini buldu

Bolu’da, oğlunun haber alamadığı Kutsal Bilici (54) eve balkondan giren kardeşi tarafından hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Kardeşinin cesedini buldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Mahallesi Subaşı sokakta bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan Kutsal Bilici’den (54) haber alamayan oğlu amcasından yardım istedi. Yeğeninin telefonu üzerine kardeşinin evine giden Bilici’nin kapıyı açmaması üzerine balkon kapısından eve girdi.

Evin içinde kardeşine seslenen şahıs Kutsal Bilici’yi bilekleri kesilmiş halde kanlar içerisinde yerde yatar şekilde buldu. Gördüğü manzara karşısında şok geçiren Bilici’nin kardeşi durumu 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Kutsal Bilici’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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