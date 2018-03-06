HABER:Gönül Olutürk

Darıca'da yaşayan M.A.Ç., Şanlıurfa'da yaşayan 26 yaşındaki evli S.C.'yi kaçırarak evine getirdi. S.C. bulduğu telefonla yakınlarına telefonla mesaj atarak M.A.Ç. tarafından kaçırıldığını belirtti. Bunun üzerine S.C.'nin ağabeyleri 33 yaşındaki A.Ç., 31 yaşındaki M.Ç., 29 yaşındaki H.Ç. ve arkadaşları 31 yaşındaki S.Ç. Şanlıurfa'dan Darıca'ya geldi. 4 kişi M.A.Ç.'nin yaşadığı evin kapısını balta ile kırarak içeri girdi. 4 kişi daha sonra M.A.Ç.'yi demir çubuklarla dövdü. Ağır yaralanan M.A.Ç. kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kız kardeşlerini alan ağabeyleri ve arkadaşları Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu içinde bulundukları araç Bolu'da durduruldu. Gözaltına alınan A.Ç., M.Ç., H.Ç. ve arkadaşları S.Ç. adliyeye sevk edildi.