“Kardeşliğimizi baltalama Tanju Özcan!”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın göreve gelmesiyle birlikte aldığı kararlarla Türkiye’nin gündeminde olumsuz haberlerle kaldığını belirten AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu’da var olan barış ve kardeşlik havasının baltalanmaya çalışıldığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Doğanay yaptığı açıklamada, “Göreve gelir gelmez Bolu Belediyesi’nin alın teriyle ekmeğini kazanan çalışanının aldığı maaşı hak etmediğini sıklıkla ifade ederek Bolu Halkı ile çalışanları karşı karşıya getiren, sırf AK Partili olduğu için Yeniçağa Belediyesi’ne haciz işlemi başlatmak olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ne yazık ki Bolu’da var olan barış ve kardeşlik iklimine fitne sokmaya devam ediyor” diye konuştu.

Son olarak Bolu Belediyesi Meclisi’nin 5 Kasım 2019 tarihinde yapılan toplantısında Türkiye’de başka hiçbir ilde olmayan bir karara imza attığını bildiren Doğanay, Kıbrıscık ilçemiz ile Bolu Belediyesinin “Kardeş Şehir” ilan edilmesini eleştirdi.

Alınan kararı tasvip etmediklerini belirten Doğanay, Bolu’da var olan kardeşlik ruhuna fitne sokulduğunu iddia etti. Bolu’nun tüm ilçeleriyle bir bütün olduğuna dikkat çeken Nurettin Doğanay açıklamasında ayrıca, “Bolu; tüm ilçe ve beldeleriyle bir bütünüdür. Bolu’nun tüm ilçe ve beldeleri, Bolu Merkez ilçenin kardeşidir, canıdır. Bizler Kıbrıscık’ıyla, Seben’iyle, Gerede’siyle, Yeniçağıyla, Dörtdivan’ıyla, Mengen’iyle, Göynük’üyle ve Mudurnu’suyla bir bütünüz. Kıbrıscık kardeş şehrimiz de diğer ilçelerimiz kardeşimiz değil mi? Bu nasıl bir mantıktır? İnsan evlatları arasında ayırt yapabilir mi? Kıbrıscık bizim öz kardeşimiz, diğer ilçelerimiz üvey kardeşimiz midir? Öncelikle bu Kıbrıscıklıklara karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Bolu’muzu Bolu yapan en önemli ilçemiz olan Kıbrıscık’ımızı “Kardeş Şehir” ilan etmek, Kıbrıscıklı hemşerilerimize yapılmış bir saygısızlık ve ayrımcılıktır. Kıbrıscıklılar bugüne kadar böyle bir ayrımcılığa hiçbir zaman tabi tutulmamışlardır ve böylesine bir ayrımcılıkla Kıbrıscık’a muamele etmek saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Son olarak Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan’a aldığı bu yanlış karardan dönerek, tüm ilçelerden özür dilemesini isteyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Bolu’da var olan kardeşlik havasına böylesine akıl almaz kararlarla fitne sokmak isteyen Tanju Özcan’ı uyarıyor ve Bolu’muzda var olan kardeşliği, kardeşler arası ayrımcılık yaparak baltalamamasını istiyoruz. Buradan bir çağrımda başta Kıbrıscık olmak üzere diğer ilçelerimizin Belediye Başkanları, siyasetçileri ve derneklerinedir. Bolu’muzu böyle ufak hesaplarla bölmek, kardeşliğimizi baltalamak isteyenlere fırsat vermeyin. Bolu Merkez ilçemizde, tüm ilçelerimizden hemşehrilerimiz birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamaktadır. Bu kardeşliği bozmaya, bunu baltalamaya kimsenin hakkı da yoktur, haddi de değildir. Siyasi bir karar olarak da değerlendiremeyeceğimiz bu “Kardeş Şehir” kararına bizler de AK Parti Bolu Teşkilatları olarak kesinlikle siyaseten bakmamaktayız. Tek derdimiz Bolu’muzdaki kardeşlik havasına böylesine acemice bir kararla baltalanmasından duyduğumuz endişedir. Kendi ilçesini kardeş şehir ilan eden Türkiye’de başka bir il var mıdır bilinmez ama icraatlarından ziyade skandallarıyla hep Türkiye’de bir ilk olmayı başaran Tanju Özcan’a çağrım; Bolu’da var olan kardeşliğimize dokunma! İlçelerimiz arasında ayrımcılık yaparak, Bolu’muza fitne sokma! Yanlışından bir an önce dön ve diğer ilçelerimizden özür dile” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019, 11:39