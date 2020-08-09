Haber: BMA

Bir yandan ilimiz Kıbrıscık ilçesinde vatandaşların görüş ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yapan Belediye Başkanı Emin Tekemen, öte yandan geliştirdiği ilişkilerle ilçeye katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Tekemen’in girişimleri ile Bandırma Belediyesi’nden ilçeye çöp konteynerleri ve banklar gönderildi.

“KARDEŞLİK BÖYLE BİR ŞEY”

Konuyla ilgili açıklama yapan Tekemen, “Kardeş Belediyemiz Bandırma Belediyesinden gönderilen çöp konteynerlerimiz ve banklarımız Kıbrıscığımıza ulaştı. Bandırma Belediye Başkanımız Tolga bey ve Meclis üyesi Mesut beye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. CHP’li Belediyelerde kardeşlik böyle bir şey. Birlik beraberlik içinde Her şey güzel olacak” dedi.