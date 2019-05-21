Kardeşlik İftarı’nda bir araya geldiler

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Ramazan Dede Bilgievi tarafından organize edilen, Belediye Başkanı Mustafa Allar´ın ev sahipliğinde geçtiğimiz akşam “Kardeşlik İftarı” düzenlendi. İftara Belediye Çocuk Meclis Üyeleri, öğrenciler, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Mustafa Allar, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin, Şube Müdürleri ve Öğretmenler katıldı.

Yenilen iftar yemeğinin ardından açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Ramazan ayı yalnızca zenginle fakiri kaynaştıran ve paylaşma hazzını hatırlatan bir ay değildir. Aynı zamanda kardeşliklerin hatırlanmasına da vesile olan bir birliktelik çağrısıdır. Bu çağrı; barışın, birlikte yaşamanın, acıların geride bırakılıp mutlu günlere kavuşmanın ve paylaşmanın da bir çağrısıdır. Bu çağrıya kulak veren ve Ramazan ayı boyunca toplumun tüm kesimlerine ulaşan, yoksulların sofralarına misafir olan AK Partili belediyeler, yurt genelinde çocukların aynı sofrada buluştuğu ‘Kardeşlik İftarları’ düzenledi. Bütün Belediyelerimizin il ve ilçe sınırları içerisinde düzenlediği toplu iftarlardan farklı olarak, Şu anda 2. defa hep birlikte aynı başlık altında misafirlerimizle buluşuyor, doğudan batıya büyük bir iftar sofrasının bir parçası da Gerede oluyor. Hem yerel yönetimlerdeki uygulamaları hem de merkezi hükümetteki politikalarıyla sosyal alanlarda ciddi çalışmalar yapan AK Parti, ‘kimsesizlerin kimsesi’ olmakla iftihar etmiştir. ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ düsturunu ilke edinmeye devam ediyoruz” dedi.

Konuşmasında iftar organizasyonlarının yanı sıra aşevinde yaklaşık 620 aileye, yani 3000 kişiye hayırseverlerin katkılarıyla yemek ikram edildiğini belirten Başkan Allar ayrıca, “Ramazan Dede Bilgievimiz’de ‘Giymediklerinizi giyecekler var’ kampanyası adı altında vatandaşlarımızdan aldığımız ütülü ve temiz giysileri yine ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Birlikteliğin ve paylaşmanın daha iyi bir şekilde anlaşıldığı bu mübarek ayda Ramazan sevincini hep birlikte yaşamak ve bu sevinci paylaşmak için düzenlediğimiz bu yemeğe katılımlarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemiz Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelimize, Ramazan Dede Bilgievi Müdürlüğü Personelimize, iftar programına katkı sağlayan ve çocuklarımıza bayram hediyesi takdim eden hayırsever işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.