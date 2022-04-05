Kare kauçuk ve zemin yapıştırıcı alınacak

KARE KAUÇUK VE KARE KAUÇUK ZEMİN YAPIŞTIRICISI ALIM İŞİ DÜZCE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Kare kauçuk ve zemin yapıştırıcı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KARE KAUÇUK VE KARE KAUÇUK ZEMİN YAPIŞTIRICISI ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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