Kare kauçuk ve zemin yapıştırıcı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KARE KAUÇUK VE KARE KAUÇUK ZEMİN YAPIŞTIRICISI ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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