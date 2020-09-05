Karga yemeklerine ortak oldu

Haber: Aysun Beykoz

İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yiyen vatandaşların bulunduğu masaya karga geldi. Bir süre boş sandalyeye konarak bekleyen karga daha sonra masadaki yiyecekleri yemeye başladı. Karganın bütün yiyeceklere dokunması üzerine müşteriler, garsondan masadaki yiyecekleri almasını istedi. O anları cep telefonuyla görüntüleyen başka bir kişi ise yiyecekleri karganın yiyebileceği bir yere bırakmasını söyledi. Yere bırakılan yiyecekleri yiyen ve su içen karga, daha sonra uzaklaştı. Karganın insanlardan çekinmeden masada bulunan yemeklerden tek tek yediğini gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Vatandaşların kargayı yiyeceklere yönlendirdiği anlar ilginç görüntülere neden oldu.

