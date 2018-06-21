Haber: Semih Baykal

İlimiz Sümer Mahallesinde bulunan İzzet Baysal Anadolu Lisesi bahçesinde atmaca kargalar tarafından saldırıya uğradı. Okulda görevli bir temizlik görevlisi bahçeye çıktığı zaman atmacayı yaralı halde yerde yatarken buldu. Hemen atmacayı muhafaza altına alan temizlik görevlisi durumu hemen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi. Okula gelen ekipler yaralı atmacayı temizlik görevlisinden teslim alarak, tedavi altına aldı. Yapılan tedavi sonucunda sağlığına kavuşan atmaca Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri taraftan doğaya salındı.