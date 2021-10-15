Haber: Okay Özcan

Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, bir kargo aracında, çeşitli kaçak mal taşındığı bilgisini edindi. İstihbarat üzerine fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, kargo aracına operasyon düzenledi.

Operasyon gerçekleştirilen araçta yapılan aramalarda, 159 adet kaçak telefon, 2 bin 247 kaçak puro, 960 paket kaçak sigara ve 56 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Araçta yakalanan şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmaların devam edeceği bildirildi.