Kargo aracıyla kaçakçılık

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde 29 Aralık Salı günü Dörtdivan ilçesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik 2 kargo aracında arama yapıldı. Yapılan aramada sonucunda jandarma ekiplerince 5 bin 177 kilo kıyılmış tütün, 17 bin adet cinsel uyarıcı hap, 290 kilo kaçak aromalı pipo tütünü, 15 adet akıllı cep telefonu, 4 bin 880 paket kaçak sigara, bin 210 adet kaçak puro ve 320 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, “Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.