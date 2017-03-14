Haber: Kasım ŞAHİN

Haklarında yakalama kararı bulunan ve Bolu’dan kaçarak İstanbul iline yerleştikleri belirlenen öğretmenlik ihraç edilen Ali Eryılmaz ile özel bir okulda öğretmenlik yapan eşi Zeynep Eryılmaz, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

TEM Şubesi’nin başarılı bir çalışması sonrası İstanbul’da yakalanan Eryılmaz çifti, ifadelerinin tamamlanmasının ardından bu gün saat 14.00 gibi Savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Çiftin bylock kullandığı belirlendi.