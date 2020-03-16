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Karı kocanın yaptığına bakın!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; biri grafik tasarımcısı, diğeri ev hanımı olan karı koca 13 kilo 450 gram toz esrarla yakalandı. İki kişi Savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Karı kocanın yaptığına bakın!

Haber: C. Kutay Aykan

Bu gün saat 12.00 sıralarında Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Doğu illerinden Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı değerlendirilen hususi araç durduruldu.

Araçta grafik tasarımcısı N.K.(28) ve eşi ev hanımı G.K.(24) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, araç içerisinde yapılan aramada; 25 adet pet şişe içerisinde toplam daralı ağırlığı 13.450 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alındı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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