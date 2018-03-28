Haber: Semih Baykal

İlimiz Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak’ta bulunan Demka Apartmanında yaşayan Adem Çınar isimli bir vatandaş iddiaya göre ailevi sıkıntılardan dolayı bunalıma girerek alkol almaya başladı. Yüksek dozda alkol alan şahıs eşini evden kovarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine eşi hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi geldi. Eve giren polisler Adem Çınar’ı son anda intihar etmekten kurtardı. Adem Çınar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağlaya ağlaya ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürülerek tedavi altına alındı. Polis, Adem Çınar’ın eşini de ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.