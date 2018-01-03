Haber: Semih Baykal

Bolu’da içinde 2 ve 4 yaşlarında çocuklarının da bulunduğu 16 plakalı aracıyla İstanbul İstikametine gitmekte olan E.Ö adlı şahıs ile karısı F.Ö, TEM Otoyolunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, Sezar köpeğiyle birlikte otomobilde yaptıkları aramada muhtelif yerlere gizlenmiş şekilde 15 Kilo 350 gram toz esrar geçirdi.

Ekipler, E.Ö ve F.Ö.’yü gözaltına alarak Emniyete götürdü. E.Ö ve F.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, 2 ve 4 yaşındaki çocuklardan biri annesinin kucağında diğeri de kadın polisin elini tutarak getirildi. Şüphelilerden F.Ö, ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, E.Ö. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.