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11 Nisan 2018 Çarşamba
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    • Karısını 11 bıçak darbesiyle öldürmüş

    Yaklaşık 7 ay önce 6 yıllık eşi Hüsniye Bilgi’yi mal kavgası nedeniyle öldüren, daha sonra komşularıyla helalleşen ve kendisini polise ihbar eden 74 yaşındaki emekli 3 çocuk babası Mehmet Bilgi’nin yargılanmasına başlanıldı. Bilginin eşini 11 bıçak darbesiyle öldürdüğü otopsi sonucu ortaya çıktı.

    11 Nisan 2018 Çarşamba 11:20
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    Karısını 11 bıçak darbesiyle öldürmüş
    Haber: Kasım ŞAHİN

    Olay ilimiz Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya sokak da meydana gelmişti. 74 yaşındaki Mehmet Bilgi, 6 yıl önce evlendiği üçüncü karısı 62 yaşındaki Hüsniye Bilgi ile mal paylaşımı yüzünden tartışmaya başlamış ve tartışmanın üzerine sinirlerine hakim olamayan Mehmet Bilgi karısını ekmek bıçağıyla öldürmüş. Ardından oturduğu evin sokağına çıkarak komşularıyla helalleşerek, karısını öldürdüğünü itiraf ettikten sonra polisi arayarak kendisini ihbar etmişti. Kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Mehmet Bilgi, sürekli olarak 6 yıl önce evlendiği eşi ile oğlu Faruk ve kızı Hatice İş’in baskılarına maruz kaldığını belirterek; “Üçüncü eşim ile iki çocuğu sürekli olarak benim mallarıma göz dikmişlerdi. Hemen hemen her gün baskı yapıyorlardı. Kendilerine bire 50 metrekare diğeri 500 metrekare olmak üzere, ölümüme kadar bakmak suretiyle iki arsa hibe ettim. Ama bu arsalar devir ve başkasına satış yapılamadığından bunu kabul etmediler. Olay günü de Tapu Müdürlüğüne gittiğimizde yine arsa vermek istedim. Amacım, bu baskıdan kurtulmaktı. Ama evrak eksikliği olduğu için işlem gerçekleşmedi. Son olarak benden 50 bin TL nakit para ile 3+1 dairenin kendilerine verilmesi oldu. Baskı ve tehditler yüzünden Cumhuriyet Savcılığına bile şikayette bulundum” dedi.

    ÖNCE O BANA BIÇAKLA SALDIRDI

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde cinayetin işlenmesinin asıl sebebinin 6 yıllık eşi ile oğlu ve kızının baskılarından kaynaklandığını da belirten 74 yaşındaki cinayet canlısı olay gününü şöyle anlattı; “Ne yaptıysam eşime ve çocuklarına yaramadım. Tapudaki işlemlerde aksaklık çıkınca eve geldik. Eşim bana; ‘Öküz herif’ diyerek yüzüme tükürdü ve eline geçirdiği ekmek bıçağıyla bana saldırmaya başladı. Bıçağı üç kez bana salladı. Bu sırada sol eliminin ikinci parmağından yaralandım. Bir anda boğuşma meydana geldi ve ekmek bıçağını elinden alarak onu vurdum. O anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Sonra da dışarıya çıkarak polise gitmek isterken komşum Safiye Konuk ile karşılaştım ve karımı öldürdüğümü söyleyerek komşumdan helallik istedim. Hatta kendilerine para verip susturmak için kredi çekmeye bile gittim ama yaşımdan dolayı krediyi alamadım. Kendisiyle boşanmak istediğimde bana, ‘6 yıllık emeğim ne olacak’ diyerek talebimi geri çevirdi. Her şey mal için oldu. Sürekli olarak benim mallarımın peşindeydiler. 50 Bin TL ve 3+1 daire için böbreklerimi bile satmak istedim. Şimdi çok pişmanım” dedi.

    BENDEN HELALLİK İSTEDİ

    Duruşmaya müdahil olarak katılan maktul Hüsniye Bilgi’nin oğlu üvey babasından davacı şikayetçi olduğunu belirtirken, duruşmaya tanık olarak katılan Bilgi ailesinin yan komşusu Safiye Konuk’ta ifadesinde; “Olay günü evime giderken komşum Mehmet ağabeyi gördüm telaş içindeydi. Hatta o sırada sala okunuyordu ve kimin öldüğünü sorduğumda bana cevap bile vermedi. Eve girdi 3-4 dakika sonra tekrar evden çıkarak Safiye karımı öldürdüm. Hakkını helal et. Beni cezaevine atacaklar. Sürekli olarak benim bütün mallarımı istediler. Dayanamaz duruma geldim” diyerek polisi aradığını söyledi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması ve diğer tanıkların dinlenmesi için 29 Mayıs 2018 tarihine ertelendi. Duruşma sonrası maktulün yakınları cinayet zanlısı Mehmet Bilgi’ye tehditler yağdırdılar.

    Anahtar Kelimeler: Yaklaşık, 7, Ay, 6, Yıllık

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