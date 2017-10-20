Haber: Semih Baykal

İlimiz Sümer Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü önünde S.T. isimli kadın yolda yürürken, kocası U.T. karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen koca yanında getirdiği bıçakla karısını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle S.T. yere yığılırken, U.T. oly yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar olayı 155 Polis ve 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Karısını bıçaklayan U.T., ise polis ekiplerinin çalışması sonrası olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karısını bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi.