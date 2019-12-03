Karısını ihanet ettiği için öldürmüş

Haber: C. Kutay AYKAN

Olay 07.02.2019 tarihinde Beşkavaklar Mahallesi İskender Sok. Tahtabacak Apartmanı No: 4’de meydana gelmişti. Irak uyruklu karısını bir dakika içerisinde 32 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra Bahçelievler Polis Merkezine giderek teslim olmuş ve, “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürmek” suçlarından tutuklanan Irak uyruklu Hayder Fadhıl Hashım, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkemede, Irak’da polislik yaparken, mafyayla yaşadığı problem yüzünden kaçak yollardan Bolu’ya geldiğini ve eşinin kendisini yine Irak uyruklu kişilerle aldattığını öğrendiğini, boşanmak isteğini ancak eşinin boşanma teklifini kabul etmediğini belirterek, işlediği cinayeti şöyle anlattı;

“Cinayetten önce eşimin beni aldattığını öğrendim Hem de bizim gibi Bolu’da yaşayan Irak uyruklu arkadaşlarımla aldatmış. Küçük kızım bir gün annesinin eve erkek aldığını, kendisi de salonda bıraktığını ve yatak odasına giderek eve aldığı erkekle beraber olduklarını söyleyince, şüphelerim iyice arttı. Irak’a gidip boşanmak istedim ama bunu da kabul etmedi. Sonra da beni karakola gidip darp ettiğime dair şikayette bulundu. Bu yüzden 90 gün evden uzaklaştırma cezası aldım. Çocuklarımı ancak okul çıkışı görebiliyordum. Kızımdan başka iki erkek birde bebek olmak üçere dört çocuğum var. Erkek çocuklarım öğleyin okuldan eve öğlen yemeğine geldiklerinde annelerinin kendilerine yemek vermediğini, evden attığını ve kendilerini döverek aç karnına tekrar okula gönderdiğini söylemesine iyice öfkelendim” dedi.

BİR DAKİKA DA 32 BIÇAK DARBESİ

Olaydan bir gün arkadaşı olan Emir, Irak uyruklu arkadaşına durumu anlattığını ve bir bıçak satın alıp eşimi öldüreceğimi söylediğimde satın almana gerek yok, ben sana bıçak veririm demesi üzerine, bıçağı arkadaşından aldığını da belirten Hashım, “Bıçağı aldıktan bir gün sonra evimin penceresinden içeriye girdim ve çocuklarımda salondaydı. Büyük oğlum kardeşlerini yanına alarak kendilerini odaya kapattı. Bu sırada gözüm döndü ve yaklaşık bir dakika içerisinde sonradan öğrendiğim kadarıyla 32 bıçak darbesi yapmışım. Cinayetten sonra polise gidip teslim oldum.

İHANETİ FOTOĞRAFLARLA BELGELEDİ

İlk kez hakim karşısına çıkan ve cinayeti ihanet uğruna yaptığını itiraf eden Hashım; “Olaydan yaklaşık 5 ay sonra kız kardeşim, cezaevine beni ziyarete geldi ve yanında da eşimin Mustafa isimli arkadaşımla kendi yatak odamda çekilmiş fotoğraflarını verdi. Bende size bu fotoğrafları delil olarak veriyorum. Emir’in bana neden bıçağı verdiğini de sonradan anladım. Meğer Emir’inde eşimle ilişkisi varmış. Emir’in amacı karımı öldürüp, ilişkisinin ortaya çıkmasını istememesiymiş. Neden cinayeti işlediğimi görün” diye konuştu.

ÇOCUKLARI BABALARINI SAVUNDU

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, müşteki durumunda bulunan sanığın 3 çocuğu babalarını savundu. Mahkemenin seyrini değiştirecek olan önemli savunma 5 yaşındaki kız çocuğu G.H.’den geldi. Küçük çocuk annesinin eve erkeleri aldığını belirterek; “Annem bazı zamanlarda babam evde olmadığı zaman eve erkekleri alır. Bana salonda TV seyretmemi söyler ve o erkekle de yatak odasına girerdi” demesi tüyleri ürpertti. Sanığın diğer çocukları R.H ile L.H.’de kız kardeşlerinin doğrultusunda ifade verirken, babalarından şikayetçi olmadılar. Ayrıca 6 yaşındaki G.H., “O benim babam ondan nasıl şikayetçi olurum” demesinin ardından mahkeme heyeti davaya konu olan Emir ve Mustafa isimli şahısların bulunup tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma sonrası mahkeme başkanının sanığın 4 çocuğuyla görüşme iznini vermesinin ardından, olanlar oldu. Sanığın çocuklarını bağrına basıp, onları gözyaşları arasında koklaması anları duruşmaya katılan avukatlar dahil herkesi ağlattı. Duruşma 4 Şubat 2020 tarihine ertelendi.



Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2019, 15:01