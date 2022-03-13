Karısını vurdu “Pişmanım” dedi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, Cumartesi günü saat 16.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Bacağına mermi isabet eden 3 çocuk annesi Farzil Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mahmut Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şubesinde ifadesi alınan Mahmut Ö., “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanma talebiyle Savcılığa sevk edilirken, çok pişman olduğunu söyledi.