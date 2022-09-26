Karısının boğazını keserek öldürmüştü!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında gerçekleşen korkunç cinayet, gece 05.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak’ta meydana geldi. Mali Müşavir olan Mehmet Erdem ile 2 çocuk annesi eşi Nur Erdem arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan Mehmet Erdem, eşini 17 yerinden bıçaklayıp, boğazını kesti.

ÇIĞLIKLARINI TEMİZLİK GÖREVLİSİ DUYDU

Yaşlı kadının çığlık seslerini duyan temizlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde Mehmet Erdem’in kanlar içinde kalan eşinin yanında beklediğini gördü. Gözaltına alınan Mehmet Erdem ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülmesinin ardından, canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

İşlediği vahşi cinayetin ardından ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Mehmet Erdem, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, eşi kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklu olarak müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. 27 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan duruşma öncesi polisin, duruşma salonunda, adliye çevresi ve koridorlarında geniş güvenlik önlemi alması bekleniyor.

Gözler şimdi, eşini 17 bıçak darbesiyle ve boğazını kesmek suretiyle öldüren kocanın nasıl bir ifade vereceğinde..