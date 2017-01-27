Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında araması bulunan ve bylook kullandığı tespit edilen Düzce eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan A.’yı ve eşini Bolu’da kaldıkları otelde dün akşam gözaltına aldı. Müdür Yardımcısının eşi Hatice A.’da gözaltına alındıktan sonra Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı az sonra Bolu Cumhuriyet Savcılığına getirildi. Ercan A. İle eşi Hatice A.’nın Bolu’da bir otele yerleştiğini ihbarını alan ve hakkında aranması ile yakalanması bulunan çift KOM Şubesine götürüldü. Hatice A. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken eski Emniyet Müdür Yardımcısı ise Savcılığa sevk edildi.