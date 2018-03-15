Haber: BMA

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerinin vizyonunun geliştirilmesi ve mesleklerin tanıtılarak gelecekteki mesleki tercihlerinin kolaylaştırılması amacıyla kariyer günü adıyla örnek bir uygulama başlatarak Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu’nu da bu programa davet ettiler. Başkan Uzunoğlu’nun asıl mesleği Mali Müşavirlik olup 4 yıldır da Dörtdivan Belediye Başkanlığı görevinde bulunmasından dolayı mesleğinin avantaj ve dezavantajlarından bahsederek öğrencilere mesleğini anlattı. Başkan Uzunoğlu öğrencilerin daha önce hazırlamış oldukları mesleği hakkında merak edilen soruları cevaplamasıyla birlikte samimi bir sohbet ortamı oluşturdu.

Program sonunda öğrencilere hediyeler dağıtarak; Cumhuriyetine ve demokrasiye sıkı sıkı bağlı olacak çocuklarımız yarın ülkemizin geleceği olacaklar. Bugün çocuklarımızın gözündeki bu ışıltılar yarınlarımızın aydınlık içinde olacağının göstergesidir. Tüm çocuklarımızın eğitim hayatlarında ve yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.