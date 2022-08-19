Haber: Uğur Balaban

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen "Kariyer Kapısı Staj Seferberliği Projesi" kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığınca il müftülüklerine bağlı birimlerde staj seferberliği başlatılmıştı. Proje kapsamında Bolu İl Müftülüğü tarafından Tuğba Can, Hilal Durun, İrem Atsız, Hanife Aycan isimli öğrencilerin katılımıyla başlayan staj programı sona erdi. Staj eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nu ziyaret etti.

Müftü Tahiroğlu, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen bu projede biz de yer almaktan onur duyuyoruz. Sizlerde bu projeye bizzat katıldınız ve katılım belgelerinizi almaya hak kazandınız. Sizleri kutluyorum. Sizleri tanımaktan ve misafir etmekten memnun olduk. Sizlerin Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında görev almanız bizleri sevindirecektir. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim" dedi.

Stajyer öğrenciler, Müftü Tahiroğlu başta olmak üzere Müftülük personeline kendilerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Programa katılan öğrencilere "Katılım Belgeleri" ve çeşitli hediyeler takdim edildi.