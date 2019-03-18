“Kariyerine Işık Tut” projesi başarıyla devam ediyor

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin (BAİBÜ), başarılı lise öğrencilerine üniversitelere girişte tercih etmek istedikleri bölümlerle ilgili bilgi vermek ve öğrencilerin meslek seçimi ve kariyerlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı “Kariyerine Işık Tut” projesinin ilk bölümü başarıyla tamamlandı. Bolu Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin başarılı 49 öğrencisi, tercih ettikleri bir fakültede üniversite öğrencileriyle birlikte derslere girdiler. Proje kapsamında yapılan ankette öğrencilerin yüzde 94’ü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kendilerine böyle bir imkân sunmasını çok olumlu bulduğunu söyledi.

Projenin ilk bölümü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirildi. Öğrenciler, 21 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında 7 fakültede teorik ve uygulamalı derslere katıldılar.

13 öğrencinin tercih ettiği Fen Edebiyat Fakültesi, en çok tercih edilen fakülte oldu. Bu fakülteyi 10’ar öğrenci ile Mühendislik ve Eğitim fakülteleri, 6 öğrenciyle Mimarlık Fakültesi izledi. 5 öğrenci Tıp Fakültesi, 4 öğrenci Diş Hekimliği Fakültesi ve 1 öğrenci İlahiyat Fakültesi’ni tercih etti.

Proje kapsamında öğrencilerin memnuniyet durumlarını ölçmek amacıyla anket yapıldı. Buna göre, öğrencilerin yüzde 78’i bu etkinliğin üniversite tercihlerinde çok etkili, yüzde 18’i etkili olacağını belirttiler. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin tercih edilmesinde ise öğrencilerin yüzde 70’i bu etkinliği etkili, yüzde 17’si çok etkili buldu.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise, Kariyerine Işık Tut projesi kapsamında ilk olarak Bolu Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini BAİBÜ’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Projenin önemine dikkat çeken Rektör Alişarlı, Proje Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman ve emeği geçenleri tebrik ederek, benzer projenin Bolu Fen Lisesi ve Bolu Anadolu Lisesi ile Nisan ayı içerisinde gerçekleştirileceği müjdesini verdi.