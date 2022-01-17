Karla mücadele devam ediyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz Cumartesi günü etkisini yüzde yüz artırarak hayatı felç eden kar, 2 gündür vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bolu merkeze bağlı 112 köy yolunda ulaşımda aksaklık olmaması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde çoğu köy yolu açılırken, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer çalışmaların titizlikle devam ettiğini açıkladı.

“KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Yüceer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bolu merkezde 112 köy yolunda karla mücadele çalışmaları aralıksız ve titizlikle yürütülüyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren özverili bir şekilde çalışarak tüm köy yollarımızda ulaşımın aksamaması için çabalayan il özel idaremizin karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum. Zor şartlarda çalışan ekiplerimize Rabbim kazasız belasız çalışmalar nasip etsin inşallah…” ifadelerine yer verdi.