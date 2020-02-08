Karla mücadele ekiplerinden yoğun mesai

Haber: Volkan Yılmaz

Kar yağışı başladığı ilk andan itibaren hızla sahaya çıkan ve şehrin dört bir yanına dağılan ekipler, şehir içi ulaşımda sorun yaşanmaması için büyük mücadele veriyor. Onlarca kar kürüme aracı, greyder ve personelin görev yaptığı çalışmalarda ekipler, ana arterlerden başlayarak, bulvar, cadde ve sokaklarda hummalı şekilde kar temizleme çalışması yürütüyor. Gerçekleşen çalışmalar sonucu şehir içi ulaşımı sağlayan ana arterler, kar kürüme araçları ve greyderler ile baştan aşağı temizlendi. Şehir içi trafikte şu ana kadar her hangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Bolu Belediyesi ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda personel de İzzet Baysal Caddesi, Kent Meydanı ve Belediye ile şehrin birçok farklı noktasında küreklerle karla kaplı kaldırım ve yolları temizliyor.

Saha personeline sıcak çay ikram edildi

Soğuk havaya aldırış etmeden yolları ve caddeleri açmak için canla başla mücadele eden temizlik personeline ısınmaları için sıcak çay ikramında bulunuluyor.

Başkan Özcan çalışmaları yerinde inceledi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yürütülen karla mücadele çalışmalarını yakından takip ediyor. Başkan Özcan, bugün de belediye ekiplerini sahada görevleri başında denetledi. Yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler alan Özcan, burada yaptığı açıklamada, “Bütün belediye çalışanlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Çok yoğun bir kar yağışı var. Elbette sıkıntılar oluyor ama kar berekettir. İnşallah bu yağan karın bereketini ilerleyen zamanda göreceğiz. Sıkıntıları asgari seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Şuanda onun üzerinde araçla çalışmalar sürdürülüyor. Ek birkaç araçla da anlaştık onları da devreye sokuyoruz. İnşallah minimum sıkıntıyla bu süreci atlatacağız. Yine 70 arkadaşımız da kaldırımları temizlemek için görev yapıyor. Belediyenin tüm imkanlarını eksiksiz olarak seferber ettik. Hatta dışarıdan da takviye alıyoruz.” Dedi.

Özdemir: “Bolu halkı size minnettar”

Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir de belediye önünde görev yapan temizlik personellerine teşekkür etti. İşçileri görevleri başında ziyaret eden Özdemir, burada yaptığı konuşmada, “Bolu halkı gerçekte sizlere minnettar. Dün gece gerçekten yoğun bir kar yağışı oldu. Ama bugün itibariyle hem caddemizin birçok yerini temizledik. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Özdemir, daha sonra işçilere sıcak çay ikram etti.