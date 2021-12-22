Karları kürümek için kolları sıvadılar

2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaz örtüyle kaplanırken belediyenin temizlik işçilerinde çalışan emekçi kadınlar kolları sıvadı. Cadde ve ara sokaklarda yoğun mesai harcadı.

Karları kürümek için kolları sıvadılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaşırken Bolu Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı. Ana arterler üzerindeki yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yapılırken Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı işçilerde kentin dört bir yanında ellerinde küreklerle kaldırımlarda ve İzzet Baysal Caddesi üzerindeki karları temizlediler.

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