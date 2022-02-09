Karlı Yolda Ucuz Atlattı

Yeniçağa ilçemiz yakınlarında dün akşam saatlerinde, kar yağışının etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracını yolun kenarına yatırdı.

Karlı Yolda Ucuz Atlattı


Haber: Erdal  Tanrıverdi

Kaza dün gece 21.00 sıralarında Bolu’nun Yeniçağa İlçesi yakınlarında Gerede’ye bağlı Ibrıcak köyü mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Bölgede saat 21.00 sıralarında etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı ile birlikte kayganlığı artan zeminde 67 LY 446 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoğun kar dolayısıyla aracını ana yolda kontrol altına alamayan sürücü kendini sağ şeride atmak istedi. Yolun sağ şeridinden de öteye giden sürücü yolun kenarına otomobili yatırdı. İsmi öğrenilemeyen sürücü kazada herhangi bir yara almadı.

Kaza sonrasını 67 LY446 plakalı araç bulunduğu yerden çekici yardımı ile kurtarıldı.

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