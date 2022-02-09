Karlı Yolda Ucuz Atlattı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza dün gece 21.00 sıralarında Bolu’nun Yeniçağa İlçesi yakınlarında Gerede’ye bağlı Ibrıcak köyü mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Bölgede saat 21.00 sıralarında etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı ile birlikte kayganlığı artan zeminde 67 LY 446 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoğun kar dolayısıyla aracını ana yolda kontrol altına alamayan sürücü kendini sağ şeride atmak istedi. Yolun sağ şeridinden de öteye giden sürücü yolun kenarına otomobili yatırdı. İsmi öğrenilemeyen sürücü kazada herhangi bir yara almadı.

Kaza sonrasını 67 LY446 plakalı araç bulunduğu yerden çekici yardımı ile kurtarıldı.