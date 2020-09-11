Karma OSB’de koronavirüs denetimi

Haber: BMA

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye genelinde sıkı denetim yapılacağını açıklamasının ardından Gerede’de maske ve sosyal mesafe denetimleri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi.

Yapılan denetim sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Gerede Kaymakamımız Sayın Cengiz Ayhan, STK Temsilcilerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ile beraber; İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen (Covid-19) tedbirleri kapsamında Karma OSB'de denetim gerçekleştirdik. Sağlığımız için kuralları ve uyarıları dikkate alalım. Maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve hijyene dikkat etmek hepimizi Koronavirüs’ten korur. Hemşehrilerimizden istirhamımız tedbiri elden bırakmamalarıdır” dedi.