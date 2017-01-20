Satranç takımı hediyesini özellikle seçtiklerini, bunun zihinsel ve sportif bir aktiviteyi birlikte içerdiğini belirten Seben Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ “Satranç zekâ ve fikir gelişimine katkı sağlayan , çocukları günümüz alışkanlıklardan alıkoyacak bir spor dalıdır. Bu spor dalına çocukları teşvik etmek adına Seben Belediyesi olarak geleneksel hale getirip her yıl 4.sınıfa gelen öğrencilere karne hediyesi olarak satranç dağıtıyoruz. Bütün öğrencilerimizinverimli bir tatil geçirmesini diliyorum.” dedi.

BMA



