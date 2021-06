KARNELER 2 TEMMUZ’DA

Haber: Erdal Tanrıverdi

LGS sorularında matematik testinin sıralama olduğu için zorlaştığını söyleyen Bakan Selçuk, “Sorular kolay olduğunda sıralayamıyoruz.” diyerek, bir yayınevinin benzer sorular yayınlaması iddiasını da dedikodu olarak nitelendirdi. Eylül’de okulların yüz yüze açılmasını istediğini söyleyen Bakan Selçuk, açılışını yaptığı Eskişehir Anadolu Masal Evi’ndeki yayında şunları söyledi:

300 BİN ÖĞRETMEN MASAL EĞİTİMİ ALDI

“300 bine yakın öğretmenimiz masal eğitimine katıldı. Eğitime katılan öğretmenlerimiz kendi branşlarında bu deneyimlerinin gösteriyor. Masallar hayatı tanımanın yollarından biri. YouTube kanalımız 1 milyondan fazla izlendi. Yakında bunun artacağını ve gün içinde velilerimizin kanalımıza gelip Anadolu masallarını çocuklarıyla paylaşabilirler. Pedagojik testlerden geçmiş masallar bunlar. Kültürümüzle ilgili önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Masallarda geçene kuyular gibi semboller hepsi burada var. Çocuklar bunları görüp öğrenebiliyorlar. Bu çalışmada Türkiye UNESCO Milli Komisyonu’nun da etkisi var.

MATEMATİK KOLAY OLABİLİRDİ AMA SIRALAMA ADİL OLMAZDI

Biz çok somut olarak ne yaptığımızın farkındayız. Türkiye’nin en güçlü ölçme değerlendirme ekibi bizde. İsteyen her bir öğrencimiz Türkiye’nin neresinde olursa olsun yüz yüze öğretmenleriyle görüşerek, ücretsiz olarak sınava hazırlanma imkânı vardı. Türkiye’de çocuk sınava bir kere giriyor. Tekrarı olmadığı için de hazırlıklı olarak sınava girsin istiyoruz. Örnek soru hazırlıyoruz, öğretmenler canlı derste anlatıyor, soru paketleri veriyoruz, 15 bin 300 EBA destek merkezinde çalışma yapıyoruz. Her çocuğumuz için imkân sunuyoruz. Bazı çocuğumuz ders ya da öğretmen görmedi asla diyemeyiz. Sınav içinde elbette bir kontenjan var. Bu da yüzde 10. Ben bu sınavın ne kadar büyük bir sınav olduğunu biliyorum. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Matematik sorularının zor olduğuna dair eleştiriler var. Bu eleştiriler öğrenciler ve öğretmenlerden gelirse çok kıymetli. Sorular daha kolay olabilir miydi? Olabilirdi ama burada bir sıralamada söz konusu. Sorular çok kolay olduğunda sıralayamıyoruz. O yüzden doğum tarihine göre sıralıyoruz. Bizce sınav sonucuna göre sıralamak daha adil. Öğrencilerimizi kutluyorum. Sonuçlar 30 Haziran’da açıklanacak. Rehberlik hizmetlerimiz devam edecek. Öğrencilerimizin yönlendirmelerine destek olmalarını her zaman söylüyoruz.