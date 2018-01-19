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19 Ocak 2018 Cuma
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    16 gün sürecek olan yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte HighWay’de sömestr eğlenceleri start veriyor.

    19 Ocak 2018 Cuma 14:37
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    Karneni getir hediyeni kap

     Haber: Ceylan Beykoz

    Heyecan verici dinozor gösterisi JURASSIC AGE,  20-28 Ocak tarihleri arasında her gün saat 13:00’den 18:00’e kadar Highway’de çocuklarla buluşacak. Etkinlik için kurulan özel platformda gerçekleşecek olan etkinlikte çocuklar bugüne kadar hiç yaşamadıkları bir Dinozor Devri heyecanına tanık olacak. 30 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında ise miniklerin sevgilisi MAŞA İLE KOCA AYI birbirinden eğlenceli hikayeleri ile yine saat 13:00 ile 18:00 arasında Highway’de sahne alacak. Üstelik tüm bu etkinlikler ücretsiz. Tüm bunlarla birlikte Highway Outlet’in bir sürprizi daha var. Alışveriş Merkezi Danışma birimine karnesini getirecek olan çocuklar karne hediyesi olarak anında birbirinden güzel hediyelerin de sahibi olacaklar. Dolu dolu bir sömestr tatili için herkesi Highway Outlet’e bekliyoruz.

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