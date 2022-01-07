Karnından 6 kilo tümör çıktı

Haber: Uğur Balaban

İl genelindeki tüm sokak hayvanlarına hizmet veren Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne geçtiğimiz gün karnında büyük bir kütle olan ve yürümekte dahi zorluk çeken bir sokak köpeği getirildi.

Burada veteriner hekimlerce yapılan muayenede köpeğin karnında tümör olduğu tespit edildi. Bunun üzerine köpek Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatta köpeğin karnındaki 6 kilogram ağırlığındaki tümör temizlendi. Köpeğin tedavisi Hayvan Hastanesi’nde devam ediyor.