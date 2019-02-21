Karşı denetimler sürüyor

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde; Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bolu Defterdarlığı iş birliği ile pazar alanı, manav ve marketlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki haksız fiyat artışlarıyla ilgili denetimler devam ediyor. Yapılan denetimlerde elma, domates, yeşil soğan, marul, biber, kuru soğan, patates, ıspanak gibi 19 ürüne ilişkin denetim yapıldı. Ayrıca 12 ay boyunca en çok tüketilen portakal, elma, biber, domates, kuru soğan, patates ve ıspanak gibi 31 ürünle ilgili olarak Ocak, Şubat ve Mart aylarında bunun yanı sıra mevsimine göre belirlenen aylarda toplamda 39 üründe fiyatlar inceleniyor. İlgili birimler tarafından denetimlerin market, manav ve satış yerlerinde aralıksız devam edeceği bilgisi verildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 15:39