HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, kaza D-100 karayolu Gölyüzü Kavşağı’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 26 yaşındaki Betül Akça'ya, İstanbul istikametine seyir halinde olan 06 DM 9090 plakalı araç sürücüsü Sabahattin Aydın (57) aracın yan dikiz aynası ile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akça, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yol kenarına taşındı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahelesini yaptığı Betül Akça İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Akça'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.