Karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Edinilen bilgiye göre, Bahadır Cem Kaveci idaresindeki 14 BC 567 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde karşıdan karşıya geçen Faik Mutlu isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Mutlu, kanlar içerisinde yerde kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Kazada ağır yaralanan Mutlu, olay yerindeki ilk tedavisinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Mutlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.