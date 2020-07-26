Karşıdan karşıya geçerken otobüs çarptı

Haber: Ceylan Beykoz

Kaza, Düzce D-655 Karayolu şifalı su mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan A. idaresinde Bolu'dan Zonguldak Ereğli'ye sefer düzenleyen Düzce Güven Turizme ait Temsa marka 81 AAV 999 plakalı otobüs şifalı su mevkiinde karşıdan karşıya geçen 55 yaşındaki Hanife Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 20 metre sürüklenen kadın için bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, bölgede bulunan yakınları sinir krizleri geçirdi. Hanife Yılmaz'ın eşi ve oğlu cenazenin başından bir an olsun ayrılmayarak göz yaşına boğuldular. Jandarma ekipleri acılı eş ve oğlunu teskin etmeye çalıştı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cenaze Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeni ile tek şeritten sağlanan trafik otobüsün kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kazaya karışan otobüs şoförü Adnan A. ise gözaltına alındı. otobüste bulunan yolcular ise firma tarafından tahsis edilen farklı bir otobüs ile yollarına devam etti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Hanife Yılmaz'ın eşi, oğlu, gelini ve torunları ile Akçakoca'ya günübirlik tatile gittikleri Şifalı su mevkiinde bulunan Su kaynağından almak için durdukları ve Hanife Yılmaz'ın suyu aldıktan sonra arabaya gittiği esnada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yolcu otobüsü ile Zonguldak Ereğli'ye gidenler için firma yeni bir araç tahsis etti. Yolcular gelen yeni araç ile yolculuğuna devam etti.