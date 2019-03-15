Karşılıklı destek mesajı yolladılar

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Tanju Özcan’a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’ndan videolu destek geldi. Tanju Özcan’ın yanında olduğunu ifade eden İmamoğlu, videoda şunları söyledi:

“Sevgili Tanju Özcan, hem milletvekilim, hem de kıymetli belediye başkanım. Bolu seni bekliyor. Tüm enerjinle, birikiminle Türkiye'ye hitap eden o güzel cesaretli sözlerinle Bolu'ya da çok güzel hizmetler yapacaksın. İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu yanında olacak. Başarılar diliyorum. Tanju Özcan kazanacak, Bolu kazanacak."

İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun videolu destek mesajını alan Tanju Özcan’da İmamoğlu’na teşekkür etti. İmamoğlu için video yayınlayan Özcan, “Ekrem İmamoğlu, destek mesajını aldım, çok teşekkür ediyorum. Bende seni çok yakından takip ediyorum. İstanbul için güzel düşüncelerini izliyorum. Halktaki karşılığını memnuniyetle görüyorum. Hayır duaların ve destek mesajın için sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sen İstanbul'da, ben Bolu'da halkımızın layık olduğu şekilde en iyi hizmeti beraber vereceğiz. Desteğin için, hayır duaların için şükranlarımı saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 11:45