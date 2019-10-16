“Karşınızda bulunmaktan utanç duyuyoruz”

Haber: C. Kutay AYKAN

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla haklarında 10 yıl hapis cezası istemiyle Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan O.M. ile E.A. son kez hakim karşısına çıktılar.

Mahkeme Başkanının, “Son sözünüz nedir” sorusuna sanıklar; “Uyuşturucu ticaretini kesinlikle yapmadık. Ayrıca, uyuşturucu kullanmaktan da çok pişmanız hakim bey. Böyle bir suçtan dolayı da karşınızda bulunmaktan da utanç duyuyoruz. Sizden bir şans daha istiyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti O.M. ile E.A.’ya uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 10 yıl, etkin pişmanlıktan dolayı bu cezayı 7 yıl 6 aya, mahkemedeki iyi hallerinden dolayı neticeden 6 yıl 3 ay hapis cezası 12 bin 500 lirada adli para cezası vererek, sanıkların tahliyesine karar verdi. Heyet ayrıca, her iki sanığa da yurt dışına çıkış yasağı ve hafta da 2 gün imza atmak şartı koydu. Tahliyelerini duyan O.M. ile E.A., heyete teşekkür etti.