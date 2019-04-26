Karşıya geçerken araba çarptı

Bahçelievler Mahallesi Anıt Park mevkiinden Kadın Hastanesine doğru seyreden otomobil, 35 yaşındaki yayaya çarptı. Çarpmanın şiddeti ile bayılan yaya hastaneye kaldırıldı.

Karşıya geçerken araba çarptı

Haber: C. Kutay Aykan

İlimiz Bahçelievler Mahallesi Anıt Park yanında öğle saatlerinde Cihan Umut(35) yaşındaki yayaya karşıdan karşıya geçmeye çalışırken araba çarptı. Anıt Park Atatürk Anıtı yanından Kadın Doğum Hastanesi doğru seyreden 81 EY 673 plakalı aracın çarptığı Cihan Umut, çarpmanın şiddeti ile yerde kaldı. Baygınlık geçiren yaya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yaya İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde keşif yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavi altına alınan Cihan Umut isimli yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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