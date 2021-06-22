Karslı’dan “aşı olun” çağrısı



Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye’de korona virüse karşı aşılama seferberliği sürerken, aşı karşıtları tarafından sosyal medya üzerinden ‘aşının etkileri’ adı altında birçok yanlış bilgi paylaşıldığını belirten

Dr. Karslı, aşı olup olmama konusunda kararsız kalan vatandaşlara ‘aşınızı olun’ çağrısı yaptı. Kanser tedavisinde kullanılmak için üzerinde çalışılan bir teknolojinin korona virüs aşısı için denendiğini ve başarılı olduğunu belirten Dr. Faruk Karslı, “mRNA aşılarının çok acele bir şekilde üretildiği şeklinde bir algı var sosyal medyada, bu kesinlikle doğru bir bilgi değildir. mRNA teknolojisi 1990’lı yıllarda kanser tedavisinde kullanılmak üzere çalışılmaya başlanmış bir teknoloji. 2008 yılından itibaren de insan deneyleri yapılmaya başlanmış, yani yeni geliştirilmiş bir teknoloji değil. Covid-19’un oluşturduğu acele bir tedaviye ve ilaca ulaşma çabası yoğun bir uğraş sonucunda hızlandırılmış ancak olmayan bir teknoloji ortaya çıkartılmış değildir. mRNA teknolojisi uzun zamandır üzerinde çalışılan bir teknolojidir. mRNA teknolojisi kanser tedavisinde kullanılmak üzere henüz daha çalışmalara ihtiyacı vardır ancak Covid-19 için denenmiş ve başarılı olmuştur” dedi.

Uygulanan aşının virüsü taklit ederek bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini belirten Aile hekimi Dr. Karslı, “Aşının içinde virüse ait mRNA dediğimiz genetik bir materyal var. Belli aşamalardan geçerek oluşturulan aşıyı insan vücuduna enjekte ediyoruz. Virüsün dış yüzeyindeki hastalık yapıcı proteinler insan vücudunda üretiliyor, sanki gerçek virüsü taklit edercesine bizim bağışıklık sistemimizi uyarıyor ve biz daha sonra gerçek virüsle karşılaştığımız zaman aşı sayesinde bağışıklık sistemimiz daha önce tanıyor olduğu için hemen aktif hale gelip virüsü etkisiz hale getiriyor” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 11:04