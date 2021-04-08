Karslı’dan önemli aşı açıklaması

Özel Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilimizde aşılama çalışmaları devam ederken Bolu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Faruk Karslı uygulanan aşılar hakkında bilgiler verdi. Faruk Karslı yaptığı açıklamada Alman ve Çin aşılarının güvenilir olduğuna dikkat çekti.

“HER İKİ AŞI DA GÜVENİLİR”

Faruk Karslı açıklamasında, “Pandemi tüm hızıyla devam ediyor. Bunun için yeterli önlemleri aldık, ama hep beraber halkımız ve sağlık çalışanlarımızın yapacağı bir sürü şeyler var. Kesinlikle, hiçbir şekilde gevşeme olmadan bu önlemleri almalıyız. Bizler aile hekimleri olarak aşılamalara önem verdik ve hız kazandık. Buna vatandaşlarımız da büyük bir ilgi gösterdiler. Şu anda 2 aşı çıkmasından dolayı bir kafa karışıklığı olabiliyor. Alman aşısı Biontech var, Çin aşısı Sinovac var. Her iki aşı da Bolu’da mevcut. Her iki aşı da güvenilir. Vatandaşlarımız aşıyı ayırt etmeden olsunlar. Sadece Sinovac aşısı Aile Sağlığı Merkezlerinde ve devlet hastanelerinde var. Biontech aşısı ise sadece üniversitede mevcut. Vatandaşlarımıza şu uyarıyı yapmak istiyorum; 1.dozda hangi aşıyı olmuşlarsa 2.doz olurken de o aşıyı olsunlar. Çin aşısı olmak isteyenler randevu alarak aile sağlığı merkezlerine ve hastanelere gidebilirken, sadece Biontech aşısına özel üniversitede gittiği anda randevu alınabiliyor. Ve orada hemen aşı olunabiliyor. Koronavirüs hastası olduktan sonra hastalara yeniden test yapıldığında pozitif çıkması normal. Vücutta parçalanmış virüsler var. Bu da bulaştırıcı değildir anlamına gelir” dedi.

“AŞILARIN YAN ETKİLERİ BENZER”

Aşıların hastanede olunmasını tavsiye eden ve her iki aşının da yan etkilerinin birbirine yakın olduğunu söyleyen Karslı, “Çin aşısının ilk dozunda koruyuculuk yüzde 3, koruyuculuğu ‘yok’a yakın. 2.dozu yapıldıktan 2 hafta sonra koruyuculuk yüzde 80’lere kadar çıkıyor. Biontech aşısında ise ilk aşıdan sonra koruyuculuk yüksek bir şekilde başlıyor. Yan etki profilleri her iki aşının da benzer. Çin aşısındaki risk neyse Alman aşısında da aynı risk söz konusudur. Toplumun ne kadarı aşılanırsa biz o oranda, hep beraber bu illetten kurtulacağız. Vatandaşlarımızın yüzde 50’si, yüzde 60’ı aşılanacak ki hastalık azalsın. Herkesi, hangi aşıyı bulurlarsa o aşıyı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKLERİNİZE YARDIMCI OLUN!”

Aşı randevularının alınması için aşı yaptıracak olan kişilerden istekte bulunan Dr. Karslı, “Lütfen anne, baba, dayı, amcalarınıza, büyüklerinize randevu almaları için yardımcı olun. Aşı yaparken bir onay formu gerekiyor. Bu onay formu kişinin telefonuna gidiyor, o telefona gelen mesajı bize tekrar söylemesi gerekiyor ki kişiye o aşıyı yapabilelim. Vatandaşlarımızın çoğu geldiği zaman telefon numarasını bilmiyor. Biz önce kişinin telefon numarasını öğrenmeye çalışıyoruz, daha sonra o telefona mesaj gönderiyoruz. Bundan yana sıkıntımız yok. Fakat genç vatandaşlar, aşı olmaya gelen büyüklerinin aşı yapılırken yanlarında olsunlar. Bu tür işlerde yardımcı olsunlar. Bu süreci hızlandırarak hastanelerde kalma sürelerini azaltalım, çünkü biz bu işlerle de uğraşınca bir sonraki randevu geliyor, burada bir kalabalık söz konusu olabiliyor. Vatandaşlarımızdan sadece şunu istiyorum; büyüklerinin aşı olurken yanlarında olsunlar, yardımcı olsunlar” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 16:01