Haber: Gönül OLUTÜRK
Modern hayatı şekillendiren, spor alanında liderliği üstlenerek uluslararası kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunmayı amaçlayan Karspor, yeni mağazasını 3 Kasım Cuma günü HighWay’de açıyor. Türkiye genelinde 33 yıldır hizmet sunan ve ‘’Herkes doğaya, herkes spora’’ sloganıyla hareket eden Karspor, üretimini ve distribütörlüğünü yapmış olduğu; 2AS, Colle, Panthzer, Salewa, Dynafit ve Uvex gibi dev markalarla kayak, snowboard, dağcılık, kamp ve seyahat, tırmanma, yüzme, koşu, sokak sporları ve outdoor malzemelerinin satışını gerçekleştirerek sporseverlere destek sunuyor.
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