Karsu, “128 milyar dolar nerede?”

Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez Bankası’nın 60 milyar dolar civarında bir döviz açığının bulunduğunu söyleyerek; “MB'ye reeskont kredisi, borçlanma ve benzeri yollarla gelen döviz ve altınlarla, bilinen yollardan çıkan dövizi karşılaştırdığımızda ortaya 128 milyar dolarlık açıklanamayan kayıp çıkmaktadır. Bu paranın nereye gittiğini sormak bir yurttaşlık görevidir. 128 milyar dolar nerededir, kimlere hangi yollarla satılmış ya da aktarılmıştır?” dedi.

“BİONTECH AŞISI GETİREBİLİRDİNİZ, 50 MİLYON VATANDAŞIMIZ AŞI OLABİLİRDİ”

Başkan Karsu, hükümete seslenerek 128 Milyar Dolar ile neler yapılabileceğini ise şu şekilde sıraladı:

“10 milyon işsiz vatandaşımıza bir yıl boyunca her ay 3 bin lira para verebilirdiniz. 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borçlarını sıfırlayabilirdiniz. Çiftçilerin bankadan aldıkları kredilerin tamamını sıfırlayabilirdiniz. Mikro işletmelerin 16 milyar liralık kredinin tamamını ödeyebilirdiniz. Yoksulluk sınırı altında olan 1 milyon 600 bin hane var. Bunların bir yıl süreyle doğal gaz parasını ödeyebilirdiniz. Biontech aşısı getirebilirdiniz, 50 milyon vatandaşımız aşı olabilirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda internete erişemeyen, EBA'ya erişemeyen 4 milyon evladımıza en gelişmiş bilgisayarı, tableti alırdınız. Devletten 3 ay boyunca 806 bin esnafımıza bir yıl süreyle 3 bin lira para verebilirdiniz. Devletten 3 ay boyunca bin lira alan basit usül dışındaki esnafa da yine her ay 3 bin lira para verebilirdiniz. Devletten 3 ay boyunca bin lira para alan 26 bin müzisyene her ay bir yıl süreyle 3 bin lira verebilirdiniz. Ayrıca 467 milyar lira daha para kalırdı.”