Karsu; “ Artık Bilime Kulak Verin”

Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu il başkanı Kazım Karsu, Elazığ ilimizdeki 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Başta ‘Kanal İstanbul’ olmak üzere ülke genelindeki birçok projedeki deprem olgusuna bilimsel bir çerçeveden bakılması gerektiğine dikkat çeken Karsu; “Türkiye Diri Fay Haritasına göre; Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkâri, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl gibi 18 ilin merkez yerleşim birimleri, 80’ini aşkın ilçe merkezi ve 502 köy, deprem üretme potansiyeli yüksek aktif fayların geçtiği hatlar üzerinde doğrudan bulunmaktadır. Olası büyük bir depremde aralarında Bolu’nun da olduğu söz konusu kentlerimizde çok ciddi can ve mal kayıpları yaşanabilir. Artık ülkemizi yönetenlerin bilim adamlarının sözlerine kulak vererek bu konuda somut adımlar atmasının zamanı gelmiş hatta geçmiştir. Örneğin kısa vadede Aktif fay zonları üzerine bina inşa edilmesi yasaklanabilir. Özel jeolojik araştırmalardan sonra bina inşa edilip edilmeyeceğine karar verilebilir. Yine, aktif fay zonları üzerine inşa edilmiş bulunan binalar kentsel dönüşüme tabi tutularak yurttaşların can ve mal güvenliği acilen sağlanabilir. Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı ülkemizin jeolojik araştırmalar kurumu niteliğinde olan MTA Genel Müdürlüğü bünyesine alınabilir. Sonuçta depremde ölmek kader değildir. Deprem değil bina öldürür. Bu sözlerden hareketle “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum” dedi.