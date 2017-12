Haber: Semih Baykal



Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Başkan Kazım Karsu şunları söyledi; “ Ben Cumhuriyet devrimleri sayesinde yetişmiş, çalışmış ve belli kazanımlara ulaşmış bir yurttaşım. Sahip olduğum her şeyi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize borçlu olduğumu biliyorum. Bu bilinçle hayatımın her evresinde vatanıma, milletime ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün altı okla simgeleştirdiği ilkelerine bağlı kaldım, yılmaz savunucusu oldum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, Kuvayı Milliye’nin devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bolu İl Başkanlığı’nı 2013’den buyana büyük bir onurla sürdürmekteyim. Görevde bulunduğum süre içinde 5 seçim yaşadık, üç ilçe bir belde belediyesi kazandık. 7 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde oyunu en fazla artıran ikinci il olduk. TBMM’ye Bolumuz’dan CHP’li Milletvekilimizi göndermenin onurunu yaşadık. Tabii ki bu başarıları partimize bütün baskılara rağmen emek veren üyelerimizle, yönetim kadrolarımızla kazandık. Ne yazık ki çeşitli nedenlerle partimizin içinde yaşanan kırgınlıklar yüzünden hepimizi üzen olaylar yaşadık, zor süreçler atlattık. Geriye dönüp baktığımızda partimizin Bolu’da en başarılı seçim sürecini birlik ve beraberlik ortamında sağladığını gördük. Ülkemizin bugün içinde bulunduğu durumu, 2019 seçimlerinin önemini herkes gayet iyi biliyor. İşte bu önemli süreç partimizin içindeki kırgınlığı, dargınlığı bir tarafa bırakıp, bütünlük içersinde 2019 seçimlerine şimdiden hazırlanmayı gerektiriyordu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugününe yön veren yönetim kadroları da gerekli olanı yaptılar. Uzlaşının, birliğin, beraberliğin en önemli adımı olan Merkez İlçe Kongremizden sonra diğer ilçelerimizin kongrelerini yaptık. 6 Ocak Cumartesi günü il kongremizi yaparak bu süreci tamamlayacağız. Partimize Bolu ve ilçelerinde emek vermiş dostlarım, arkadaşlarım kongreler sürecinde tekrar aday olmam gerektiğini, oluşan ortamın bunu gerektirdiğini defalarca söylediler. Partimizin menfaati için uzun uzun görüştüğümüz, fikir alış verişinde bulunduğumuz yol arkadaşlarıma bana verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde Cumhuriyet Halk Partisi için çalışmaktan, görev almaktan kaçmadım. Kendimi, fikir hayatımı hiçbir kaygı ve korku yüzünden gizlemedim. Bundan sonra da kaçmam. Partimize emek veren, her şartta savunan yol arkadaşlarımla yaptığım değerlendirmeler sonucunda 6 Ocak Cumartesi günü yapılacak il kongremizde yeniden aday olmaya karar verdim. Konu ile ilgili daha kapsamlı bir açıklamayı üyelerimizin ve basın mensuplarının katılımı ile en kısa zamanda yapacağımı bildirir, saygılarımı sunarım.”