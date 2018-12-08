Haber: BMA

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, mesajında engelli bireylere yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. CHP İl Başkanı Karsu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın oluşturulması açısından son derece önem arz etmektedir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal yönleriyle de hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çaba göstermesi gereken bir konudur. Yaşamın farklı alanlarında, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre çeşitli düzenlemelerin yapılması, engelli vatandaşlarımızın yaşamsal faaliyetlere ve sosyal hayata katılımını güçlendirecektir. Engelli vatandaşlarımız için kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalı, engellilere hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem verilmelidir.

Engelli bireylerimizin toplumla bağının kopmasına engel olarak, kendisi ve çevresiyle daima barışık olması için çalışmalar yapmamız elzemdir. Engelli bir birey sosyal yaşamdan kendini soyutlamamalıdır. Böylece başarıyı yakalamada kendi engelini aşmış olacaktır.

3 Aralık ‘Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla, Bolu halkımızı, engelli vatandaşlarımıza karşı daha bilinçli, daha duyarlı, daha sorumlu bir anlayışla, yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını kendi sorunlarımız gibi düşünerek yaşamaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli kardeşlerimize mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum.”