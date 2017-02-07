Haber: Ceylan BEYKOZ

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, AKP İl Başkanı Nurettin Doğanay’a seslenerek; “ Sayın Doğanay partisinin geçtiğimiz Cuma günü yapılan toplantısında ‘“Ya sandıkları patlatıp Osmanlı’nın torunları olarak masaya elimizi vuracağız ya da bir 90 yıl daha sürünmeye devam edeceğiz’ demiştir. Bu son derece talihsiz bir açıklama olmuştur. Cumhuriyetin felsefesini yıkmak için 90 yıldır bekleyenler daha çok 90 yıl daha beklerler. Siz, hem Nisan ayında yapılacak olan Referandum ’da sistem değişikliğine dikkat çekerek kongrelerinize ve parti binalarınıza Atatürk’ün resimlerini asacaksınız hem de partilerinizin toplantılarında böyle sözler söyleyeceksiniz. Bu tür ifadeleri sarf edenlerin Mustafa Kemal Atatürk’ün felsefesi ile Cumhuriyetin değerlerini yıkamayacaklarını anlamaları lazımdır” dedi.

“Parlamenter sistemi sonuna kadar savunacağız”

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu sonuna kadar parlamenter sistemden yana olduklarını söyledi. Karsu; “Parlamenter sistemi sonuna kadar savunacağız. AKP tarafından getirilmek istenen sistem ile parlamenter sistemden vazgeçilmektedir. Türkiye’de 15 yıldır tek parti iktidarı var. Liderin seçtiği bakanlar, Başbakanlar var. Liderin istediği neyse aynısını yapmaktadırlar. İstedikleri hangi yasayı çıkaramadılar da başkanlık sistemini istiyorlar? Terör ün, İşsizliğin sona ermesi ya da Ekonominin büyümesi ile ilgili hangi yasa teklifini getirdiler de biz destek vermedik? “ dedi.

“Ata yadigârı kurumlar fona devrediliyor”

“TRT’nin tüm kanalları ellerinde, Merkez bankası onların atadığı kimseler tarafından yönetiliyor” diyen Karsu; “ Ziraat Bankası, Halkbank, THY, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi, Eti Maden ve Çaykur gibi geliri devlete ait olan şirketler artık Varlık Fonu'na devredildi. Cumhuriyet hatta Osmanlı döneminden bile kalan ata yadigârı kurumlar bile teker teker fona devrediliyor. Cumhuriyet’in eserlerini teker teker satıp daha sonra da “ Babalar gibi satarım” diyen AKP ’li Maliye bakanı değil miydi? Halka dönük ve Halkçı anlayışla yasa yaptılar da biz mi destek vermedik? “ şeklinde konuştu.

“Yat fiyatları bu indirimler sayesinde % 30 oranında ucuzlayacakmış”

Hükümetin son açıkladığı vergi indirim listesinde Gezinti gemileri, Yatlar, Kotralar ve Teknelerden alınan ÖTV’de herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırlandığına dikkat çeken Karsu “ Yat fiyatları bu indirimler sayesinde % 30 oranında ucuzlayacakmış değerli halkımıza şimdiden müjdeler olsun. Bu çok önemli indirim sayesinde ülkemizde yat ve Kotra satışları sanırım tavan yapacak ve ülke ekonomisi bu sayede kurtulacak” biçiminde konuştu.

”Allah, Hayırlı işlere hep destek verir”